Израильский парламент привели к присяге

15 ноя. 21:15

Депутаты израильского парламента 25-го созыва, избранные на досрочных выборах 1 ноября этого года, приведены к присяге в Иерусалиме. Торжественную церемонию открыл президент Израиля Ицхак Герцог.

"Граждане Израиля сегодня гордятся своей страной, которая в этом году будет отмечать 75 лет своей независимости, и верят в правоту ее дела; но в то же время, по правде говоря, они изнурены междоусобицами. Теперь ответственность лежит в первую очередь на вас, народных избранниках", - сказал он.

"Вы несете ответственность за укрепление партнерства между всеми слоями израильского общества, представителями всех вероисповеданий и религий - евреями, мусульманами, друзами, христианами и черкесами, религиозными и светскими, традиционалистами и религиозными", - добавил Ицхак Герцог.

Напомним, что в новом израильском парламенте 29 женщин, 18 представителей ультраортодоксальной общины, восемь русскоязычных депутатов, восемь мусульман, одна христианка и один друз.