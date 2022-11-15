ООН обсудила с делегациями России и Украины, как усовершенствовать "зерновую сделку"

15 ноя. 19:59

Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Мартин Гриффитс провел в Стамбуле встречу с делегациями России и Украины. ОБ этом он сообщил в своих социальных сетях.

На переговорах стороны поговорили о том, как усовершенствовать "зерновую сделку". "Услышал их мнение по вопросам совершенствования черноморской инициативы и процедур Совместного координационного центра", - поведал Гриффитс.

Представитель всемирной организации также выразил уверенность в том, что стороны продолжат совершенствовать вместе эту важную работу.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле. 29 октября Россия сообщила о приостановке участия в "зерновой сделке", а 2 ноября проинформировала о возвращении в сделку.