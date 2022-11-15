Дагестан запускает новогоднюю чартерную программу

15 ноя. 22:25

Туроператор Fun&Sun (бывший "TUI Россия") в запускает новогоднюю чартерную программу "Зимний Дагестан", сообщил замминистра по туризму и народным художественным промыслам республики Магомед Габибуллаев. В этой связи он напомнил, что летняя и осенняя чартерные программы реализуются в регионе со 100% загрузкой авиарейсов.

Далее Габибулаев отметил, что зимой температура воздуха в Дагестане будет комфортной для путешествий - от 5 до 10 градусов тепла.

По его словам, туристов в зимний период привлекают в регионе горы со снежными вершинами, высочайший песчаный бархан Европы Сары-Кум, Сулакский каньон, Карадахская теснина и замерзшие воды горного Дагестана, передает ТАСС.