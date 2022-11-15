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Шахматист Карпов выписан из больницы

Шахматист Карпов выписан из больницы

Двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова выписали из больницы. Об этом сообщил его помощник Альберт Степанян.

"Анатолия Евгеньевича выписали из больницы. Он уже дома, чему очень рад. Состояние хорошее, будет продолжать лечиться амбулаторно", - цитирует его агентство "Р-Спорт".

Степанян подчеркнул, что шахматист пока не будет работать, ему сначала надо долечиться.

Напомним, в конце октября Карпов был госпитализирован в НИИ Склифосовского с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой.

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