Почему Мехрибан Алиева отказалась работать с ЮНЕСКО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прекратила свою деятельность в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО. На этой должности она работала с 2004 года, продвигая ценности и принципы международной организации. За эти годы был создан Фонд доверия Азербайджан-ЮНЕСКО, Алиева лично поддерживала проекты в таких областях, как сохранение культурного наследия, образование девочек, гендерное равенство…

Однако в последние годы все больше стало ощущаться отсутствие взаимопонимания между Баку и этой ооновской структурой, призванной заниматься вопросами образования, науки и культуры и включать достопримечательности в список Всемирного наследия. В ЮНЕСКО никак не реагировали на вандализм Армении в отношении культурного наследия и исторических памятников Азербайджана за период почти 30-летней оккупации. В годы оккупации 20% азербайджанской территории ЮНЕСКО молчала о нарушениях положений Гаагской конвенции 1954 года, об актах вандализма и уклонялась от правовой оценки произошедшего, а тем временем число разрушенных памятников, могил, мечетей росло.

В письме гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле Мехрибан Алиева дипломатично объяснила, что после освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации она была привлечена к широкомасштабным восстановительным работам в регионе, и уделять должное внимание должности посла доброй воли в рамках ЮНЕСКО у нее нет возможности. Подтекст был очевиден.

Наши мечети осквернялись, разрушались. ЮНЕСКО не организовала миссии в эти места для оценки состояния находившего там культурного наследия, невзирая на неоднократные призывы Азербайджана, написала Алиева.

Действительно, есть огромное число фото и видеодоказательств того, как армянские националисты действовали и в самом Карабахе, и на территории Армении, но до сих пор ни один армянский гражданин не привлечен к уголовной ответственности за уничтожение азербайджанских памятников. ЮНЕСКО же как организация, занимающаяся охраной памятников культуры, закрывала глаза на преступления армянских националистов. После 44-дневной войны МИД и аппарат омбудсмена Азербайджана многократно предлагали ЮНЕСКО отправить в регион миссию по изучению фактов вандализма, но тщетно. В ЮНЕСКО, похоже, не были заинтересованы в расследовании этих фактов. Там понимали, что увидев разрушенные и заминированные азербайджанские земли, любой специалист выскажется в пользу признания преступлений оккупационного режима.

Сегодня говорят, что жесткая позиция ЮНЕСКО в отношении Баку обусловлена и личной позицией главы организации Одри Азуле, которая до 2015 года занимала пост министра культуры и коммуникаций Франции, а Париж, как известно, благодаря влиятельной армянской диаспоре, нередко занимал сторону Армении даже в тех случаях, когда ее действия выглядели не только спорными, но и подчас преступными.

Интересно, что пост гендиректора ЮНЕСКО мадам Азуле заняла ровно пять лет назад – 15 ноября 2017 года. Так что не исключено, что письмо Мехрибан Алиевой было приурочено к этому событию. Печальный итог пятилетки для гендиректора.

Еще одно "совпадение": именно сегодня Сенат Франции рассматривает резолюцию, в которой содержится призыв к правительству президента Эммануэля Макрона ввести санкции против Азербайджана. Граждане Франции азербайджанского происхождения уже вышли к зданию Сената под лозунгами «Требуем справедливости!», «НЕТ терроризму!», «Сенат должен быть справедливым!», «Для установления мира на Южном Кавказе Франция должна быть нейтральной!», «Положите конец армянскому терроризму!», «Не поддавайтесь армянской лжи!» Демонстранты выразили недовольство односторонним и пристрастным подходом французских сенаторов к армяно-азербайджанскому конфликту, а также тем, что пять сенаторов, ставших инициаторами резолюции, отстаивают интересы только одной стороны, хотя большинство французов армянского происхождения, имеющих влияние на выборы во Франции, никогда не были в Армении.

Конечно, Одри Азуле сейчас представляет не Францию, а все мировое сообщество, но это еще большая ответственность. Некоторые эксперты уже усмотрели в действиях/бездействии ЮНЕСКО злой умысел и призвали народы Азербайджана и Армении обсудить, что кому из них дорого в культурном контексте и как сделать так, чтобы культура была не инструментом войны и насилия, а способом диалога и примирения.