Начальник отдела ФНС в Нальчике превысил полномочия на 12,5 млн рублей

15 ноя. 18:49

Начальника отдела ФНС в Нальчике подозревают в превышении полномочий. Об этом сообщили 15 ноября в следственном управлении СК России по Кабардино-Балкарии.

Сумма ущерба бюджету превысила 12,5 млн рублей.

По данным следствия, в 2020 году подозреваемый знал, что в республике ликвидировали ряд бюджетных организаций, у которых оставались значительные суммы переплат по обязательным налоговым платежам. "Он задумал произвести незаконные операции по уточнению платежей в пользу коммерческих организаций, предпринимателей и физических лиц, у которых имелась задолженность по налогам и иным обязательным платежам в бюджетную систему РФ", - поведали в ведомстве.

Как отмечается, мужчина, не имея на то каких-либо законных оснований, произвел операции по уточнению платежей в пользу имевших задолженность организаций и физических лиц на сумму более 12,6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.