В ГД появится совместная с ЦБ рабочая группа по вопросам экономики 

15 ноя. 18:15

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сформировать совместную с Центробанком рабочую группу. По его словам, такая группа учитывала бы предложения депутатов по вопросам экономики и занималась проработкой соответствующих законов.

"Учитывая, что в ходе обсуждения основных направлений единой денежно-кредитной политики прозвучали предложения, может быть мы сделаем также, как и ранее, сформируем рабочую группу. Со стороны Госдумы ее мог бы возглавить Алексей Васильевич Гордеев (вице-спикер Госдумы - прим. ТАСС), а что касается ЦБ, вы могли бы дать поручение своему заместителю", - сказал он, обращаясь к главе регулятора Эльвире Набиуллиной.

"Потому что предложения от фракций носили конкретный характер, правильно было бы их проработать и затем, возможно, там, где необходима будет поддержка, мы могли бы инициировать законы, которые будут решать эти вопросы", - сказал он далее.

Кроме того, председатель ГД предложил пригласить в рабочую группу представителей "не только профильных министерств, но и комитетов, которые в Госдуме имеют отношение к этому вопросу".