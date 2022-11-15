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Жителя Кубани приговорили за поджог знакомого

Жителя Кубани приговорили за поджог знакомого

Суд приговорил жителя Каневского района Краснодарского края, который поджег своего знакомого, к 10 годам колонии строгого режима, проинформировали в пресс-службе управления СК по региону. Следствие установило, что мужчины – жители Каневского района были друзьями и время от времени вместе нанимались работать на стройки. В 2021 году они строили жилой дом на улице Лесной в Краснодаре. Здесь и жили в строительном вагончике.

Днем 27 марта между они поссорились. В ходе конфликта обвиняемый взял полимерную бутылку с бензином, облил из нее потерпевшего и поджег.  Затем он не пытался потушить пламя, а также не вызвал пострадавшему медиков. В результате пострадавший скончался. По факту было возбуждено уголовное дело.

 

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