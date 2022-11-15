Столтенберг: НАТО и ЕС достигли беспрецедентного уровня сотрудничества

15 ноя. 17:47

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что сотрудничество Североатлантического альянса с Европейским союзом достигло беспрецедентного уровня.

"Сотрудничество ЕС и НАТО сильное как никогда ранее. Тот факт, что мы смогли поднять наше сотрудничество на беспрецедентный уровень, важен особенно сегодня в эти опасные времена", - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Столтенберг положительно оценил стремление стран ЕС повысить военную мобильность, а также усилить оборонное сотрудничество, включая проведение совместных закупок вооружений.