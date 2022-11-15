Грузии грозит дефицит грецких орехов

15 ноя. 21:05

Директор Ассоциации производителей миндаля и грецкого ореха Грузии Лери Табатадзе сообщил о резком росте спроса на грецкие орехи в Грузии. По его словам, в этом году 95% урожая продано и в начале декабря продукции может уже не быть на местном рынке.

"Внутреннее потребление выросло настолько, что мы не смогли его полностью удовлетворить, можно сказать, что к концу ноября, началу декабря грузинского урожая на рынке больше не будет", - сказал он.

Далее Табатадзе отметил, что сейчас грецкие орехи можно считать полностью реализованными на 95%. "И остались очищенные, которые потихоньку поступают на рынок", - цитирует директора Ассоциации производителей миндаля и грецкого ореха Грузии Sputnik Грузия.