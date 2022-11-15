Снегопад перекрыл участок республиканской трассы в горах Дагестана 

15 ноя. 20:05

В горах Дагестана из-за прошедшего снегопада закрыт проезд по автодороге республиканского значения Хасавюрт-Тлох в районе Харибского перевала, информирует пресс-служба администрации Гумбетовского района.

Сообщается, что в настоящее время сотрудники дорожных служб расчищают участок от снежных заносов. «Дорога республиканского значения Хасавюрт – Тлох км 58 – км 62, ведущая через Харибский перевал, 15 ноября закрыта из-за последствий снежной стихии. После бури дорожное полотно покрыто сугробами. Техника АО „Гумбетовское ДЭП 10“ расчищает дорогу», - говорится в сообщении.

В этой связи водителей призывают использовать альтернативные маршруты, в том числе через Гимринский тоннель.