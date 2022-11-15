Азербайджан готов поучаствовать создании газовой сети в Албании

15 ноя. 17:52

Азербайджан готов принять участие в создании газовой сети в Албании. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил после переговоров с президентом Албании Байрамом Бегайем, прошедших 15 ноября в Тиране.

Он подчеркнул, что на встрече обсуждался вклад, которой Азербайджан может внести в развитие газового хозяйства Албании. "У нас есть мысли, связанные с этим. В Албании до сих пор не создана газовая сеть. Азербайджан может участвовать в качестве инвестора в этой сфере, и мы к этому готовы", - приводит слова главы азербайджанского государства его пресс-служба.

Он также сообщил, что Азербайджан намерен и далее обсуждать с Албанией этот и другие вопросы, связанные с энергетикой.

Ильхам Алиев отметил, что сейчас обсуждается вопрос о двукратном расширении Трансадриатического (ТAP) и Трансанатолийского (TANAP) трубопроводов, по которым азербайджанский газ поступает в Европу. Часть TAP пролегает по территории Албании.