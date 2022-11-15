Казахстан подтвердил готовность строить трассу "Меридиан"

15 ноя. 19:25

Казахстан подтвердил намерения участвовать в реализации проекта строительства трассы "Меридиан", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По "Меридиану" мы делаем пока расчеты. Самое главное, что мы ждем пока информацию и сроки организации дороги "Меридиан" по территории Казахстана. Мой коллега из Казахстана подтвердил, что у них также в пятилетнем плане стоит расширение своей дороги с двух до четырех дорог, - сказал он в кулуарах форума "Транспорт России".

Далее Хуснуллин отметил, что если Казахстан действительно будет строить свою часть дороги, то, "соответственно, тоже свою часть от Оренбурга до Европы - Западный Китай М-12 расширим и, соответственно, следующий этап - это уже непосредственно "Меридиан".