Набиуллина: РФ должна быть готова к любой ситуации в экономике

15 ноя. 17:28

Россия должна быть готова к любому развитию ситуации в экономике, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, условия могут ухудшиться, но необходимо осуществить структурную трансформацию. "Нужно очень трезво, с открытыми глазами смотреть на ситуацию - это главное, - и быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны как страна осуществить структурную перестройку экономики", - сказала глава регулятора в ходе выступления в Госдуме.

Далее она отметила, что задача финансового сектора и денежно-кредитной политики заключается в том, чтобы определить, каким образом осуществить это.