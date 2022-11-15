РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Набиуллина: РФ должна быть готова к любой ситуации в экономике

Набиуллина: РФ должна быть готова к любой ситуации в экономике

Россия должна быть готова к любому развитию ситуации в экономике, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, условия могут ухудшиться, но необходимо осуществить структурную трансформацию.  "Нужно очень трезво, с открытыми глазами смотреть на ситуацию - это главное, - и быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны как страна осуществить структурную перестройку экономики", - сказала глава регулятора в ходе выступления в Госдуме.

Далее она отметила, что задача финансового сектора и денежно-кредитной политики заключается в том, чтобы определить, каким образом осуществить это.

1205 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version