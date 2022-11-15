На Ставрополье назвали самые актуальные профессии

15 ноя. 20:15

Наиболее востребованными специалистами в Ставропольском крае оказались продавцы, рабочие различных специальностей и медики, приводит статистику hh.ru.

Кроме того, в списке востребованных – работники сферы транспорта и специалисты по недвижимости. «Сложнее всего компаниям сейчас привлекать специалистов рабочего толка. Например, в сфере «Рабочий персонал» уровень конкуренции в Ставропольском крае – 0,6 резюме на вакансию, по России в целом 0,8 резюме на вакансию. Это говорит о серьезном дефиците кадров, и эта тенденция еще долго будет сохраняться», - следует из анализа статистического исследования hh.ru.