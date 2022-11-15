Нацбанк Грузии сообщил о скачке объема денежных переводов из РФ

15 ноя. 19:05

Объем денежных переводов из России в Грузию в январе - октябре этого года составил $1,4 млрд, что в 4,3 раза превышает показатель за аналогичный период 2021 года, говорится в опубликованных во вторник данных грузинского Национального банка.

Уточняется, что РФ находится на первом месте по объему денежных переводов в Грузию. На втором месте – Италия: за 10 месяцев из этой страны в Грузию поступило $352,7 млн, что на 11,7% больше прошлогодних показателей. Тройку лидеров замыкают США, откуда с января по октябрь 2022 года было переведено $264 млн, что на 13% больше, чем в январе - октябре 2021 года.