Турция и Франция продолжат работу по обеспечению беспрепятственного экспорта зерна

15 ноя. 17:15

Париж и Анкара будут продолжать работу по обеспечению беспрепятственного экспорта зерна, заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20.

"Конфликт на Украине ведет к увеличению риска голода в мире. Турция и Франция продолжат работать над обеспечением беспрепятственного экспорта [зерна]", - сказал он.

Напомним, что ранее в администрации главы турецкого государства сообщили, что Эрдоган на встрече с Макроном призвал Евросоюз содействовать продлению зерновой сделки, срок которой истекает 19 ноября.