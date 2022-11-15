Лавров завершил работу на саммите G20 и улетел с Бали

15 ноя. 17:04

Глава российской делегации, глава МИД России Сергей Лавров завершил свою программу на саммите G20 и покинул индонезийский остров Бали. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Напомним, что саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября.

Ранее во вторник Лавров стал участником двух заседаний, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения. На полях саммита министр провел встречи с главой МИД КНР, генсеком ООН Антониу Гутерришем, поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.