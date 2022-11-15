На 20% больше туристов стали приезжать на Ставрополье

15 ноя. 16:53

Количество гостей на курортах Ставрополья в 2022 году выросло на 20% до 1,5 млн человек, заявил министр туризма и курортов региона Александр Сысоев.

"Причем в этом сегменте нужно выделить особенность того, что у нас резко увеличилось количество отдыха выходного дня и коротких путешествий от одного до трех дней, оно выросло более чем на 30%", - цитирует главу Минтуризма ТАСС.

В общей сложности в этом году Ставрополье посетили 1,5 млн человек, отметил он.

Сысоев также напомнил, что в крае действуют 124 санатория и 500 гостиниц, в первых насчитывается 33 тыс мест размещения, во вторых - 17 тыс мест. По словам чиновника, заполняемость на сегодня составляет 95%.