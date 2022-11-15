Эрдоган предрек крупный продовольственный кризис в 2023 году

15 ноя. 16:52

Президент Турции Тайип Эрдоган на саммите G20 на Бали сообщил о необходимости быстро стабилизировать рынок удобрений, так как мир может столкнуться в следующем году с продовольственным кризисом.

"Мир стоит перед перспективой кризиса как по пшенице, так и по рису, подсолнечному маслу и кукурузе. Мировой рынок удобрений также должен быть быстро стабилизирован. В противном случае в следующем году мы столкнемся с еще большим продовольственным кризисом", - цитирует его Anadolu.

Также он призвал принять меры для того, чтобы экспортируемое зерно доходило до тех регионов, которые в нем остро нуждаются. "Помимо преодоления продовольственного кризиса мы как энергетический центр вносим явный вклад в безопасность нашего ближайшего региона, особенно Европы", - сказал турецкий лидер.