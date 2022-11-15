С 15 декабря Италия будет ставить визы только в 10-летние  загранпаспорта россиян

15 ноя. 16:39

Визовые центры Италии в середине декабря не будут принимать у граждан России для оформления виз заграничные паспорта старого образца с пятилетним сроком действия.

"Согласно новому распоряжению Генконсульства Италии российские загранпаспорта старого образца, выданные на 5 лет, могут быть поданы до 14 декабря включительно. С 15 декабря к рассмотрению от граждан РФ будут приниматься только биометрические паспорта нового образца сроком на 10 лет", - предупреждает оператор визовых центров Италии компания VMS.

В АТОР отметили, что в целом процент туристов, у которых на руках паспорта старого образца, небольшой. Загран на пять лет обычно оформляют жители регионов, чтобы раз в год ездить в отпуск в Турцию или Египет.