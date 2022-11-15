Российско-азербайджанская демаркационная комиссия справилась со всеми мероприятиями на 2022 год

15 ноя. 16:26

Российско-азербайджанская демаркационная комиссия успешно выполнила все мероприятия, которые были запланированы на 2022 год. Это было озвучено на ее 12-м заседании, которое прошло 14-15 ноября в Дербенте. Об этом рассказали в МИД Азербайджана.

Его участники также обсудили ход работ по международно-правовому оформлению госграницы между РФ и АР, рассмотрели и утвердили план работы комиссии на будущий год.

"Заседание прошло в духе взаимопонимания и конструктивного диалога", - указали в МИД Азербайджана.

В министерстве добавили, что дата и место следующего заседания совместной комиссии будут согласованы по дипломатическим каналам.