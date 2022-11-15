Восстановление Крымского моста идет с опережением графика

15 ноя. 16:18

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост восстанавливается с опережением графика.

"Пока идем даже чуть-чуть с опережением. Идем с опережением на 6 часов: то есть мы уже даже не сутки считаем, а часы", - сказал Хуснуллин.

По его словам, если погода не помешает, и не случится ничего непредвиденного, в декабре планируется полностью восстановить правую разрушенную часть автодорожной части моста и начать работы на левой стороне.

По железнодорожной части моста сейчас готовится проектно-сметная документация, уточнил вице-премьер.

В настоящее время по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом.