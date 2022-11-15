Полет до Махачкалы обернулся для иностранца задержанием

В аэропорту Махачкалы полиция раскрыла кражу мобильного телефона и задержала подозреваемого, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СКФО.
Командир самолета рассказал полиции, что во время полета у бортпроводницы украли принадлежащий ей телефон. После получения информации, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний гражданин одной из стран СНГ.
Было установлено, что преступник похитил со служебного места стюардессы гаджет, который впоследствии и обнаружили сотрудники полиции. Сумма ущерба составила около 70 тыс рублей.
"В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части, предполагает лишение свободы на срок до 5 лет", - сказано в сообщении.