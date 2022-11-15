В Иране опровергли сообщения о поставках в Россию 40 газовых турбин

15 ноя. 16:02

Тегеран не подтвердил Минпромторгу РФ данные о поставках в Россию 40 газовых турбин, сообщил директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса ведомства Михаил Кузнецов в ходе выступления на совещании в Совете Федерации по вопросам импортозамещения.

По его словам, ведомство решило проверить эту неожиданную новость, и в итоге якобы ее автор - представитель Ирана - не подтвердил, что произносил такие слова.

"Соответственно говорить о том, что ожидаются поставки 40 иранских турбин мы не можем, надеемся, что данный спрос будет удовлетворен российскими решениями", - цитирует Кузнецова ТАСС.