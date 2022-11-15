Набиуллина оценила инфляцию в России

15 ноя. 15:48

Уровень инфляции в России примерно такой же, как в сопоставимых экономиках, рассказала глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

"У нас сейчас инфляция не сильно отличается от инфляции в сопоставимых экономиках, хотя мы имели дело с куда более масштабными шоками. А ставка - на два процентных пункта ниже, чем была в начале февраля. В то время как ведущие центробанки сейчас проводят политику активного ужесточения ДКП, повышая ставки", - цитирует главу регулятора ТАСС.

Набиуллина указала, что сейчас ЦБ РФ плавно снижает инфляцию, и напомнила, что таргет в 4% предполагается достичь к 2024 году. По словам руководителя Центробанка, спешки нет, так как в процессе перестройки экономики рост цен может некоторое время оставаться на повышенном уровне.