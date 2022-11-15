Баку примет азербайджано-российский межрегиональный форум

15 ноя. 15:46

В Баку 17 ноября пройдет 11-й азербайджано-российский межрегиональный форум с участием премьеров двух государств Али Асадова и Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба правительства Азербайджана.

"На форуме будут обсуждены вопросы сотрудничества в экономической, транспортной, аграрно-промышленной, гуманитарной сферах, в области малого и среднего бизнеса, взаимного инвестирования и образования", - сказано в сообщении.

Как заявили в кабмине республики, стороны подпишут документы о сотрудничестве в различных сферах. Также в форуме примут участие члены правительства двух стран, представители деловых кругов и различных регионов России и Азербайджана.