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Газовый хаб в Турции восполнит потери по "Северным потокам"

Газовый хаб в Турции восполнит потери по &quot;Северным потокам&quot;

Газовый хаб в Турции компенсирует потерянные объемы транзита по "Северным потокам", сообщил на саммите G20 министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что Россия делает все для укрепления энергетической безопасности, в том числе увеличивает производство СПГ, развивает трансграничные трубопроводные проекты, прорабатывает создание газового хаба в Турции, который позволит компенсировать объемы транзита, ранее шедшие по "Северным потокам".

Также Лавров сообщил, что в этом году объем добычи нефти превосходит показатели 2021 года. Россия планирует нарастить экспорт и расширить его географию.

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