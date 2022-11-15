Экоактивисты облили нефтью картину Климта в Вене

15 ноя. 15:21

Два активиста экологического движения Letzte Generation сегодня в знак протеста облили нефтью картину "Смерть и жизнь" (Tod und Leben) Густава Климта в Музее Леопольда в Вене, такое сообщение опубликовано на страницн отделения движения в Австрии в социальной сети.

"Наши люди облили сегодня нефтью картину Климта "Смерть и жизнь" в Музее Леопольда. Новые нефтяные и газовые скважины - это смертный приговор человечеству", - пояснили природозащитники.

Судя по видеозаписи ЧП, мужчина плеснул нефть из канистры на защитное стекло картины, девушка приклеила себя к полотну. Оба активиста были задержаны охраной музея.