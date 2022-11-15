Россия и Египет увеличат количество прямых рейсов

15 ноя. 15:18

Прямых рейсов между Россией и Египтом станет больше, сообщает Росавиация.

Состоялась встреча главы Росавиации Александра Нерадько с послом Египта Назихом Нагари. "В ходе встречи были подтверждены позиции сторон о заинтересованности расширения полетных программ между Россией и Египтом с целью развития воздушного авиасообщения и расширения туристических программ", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Также Россия и Египет намерены заключить соглашение о летной годности, оно будет способствовать развитию сотрудничества в области взаимных поставок авиатехники.