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Россия и Египет увеличат количество прямых рейсов

Россия и Египет увеличат количество прямых рейсов

Прямых рейсов между Россией и Египтом станет больше, сообщает Росавиация.

Состоялась встреча главы Росавиации Александра Нерадько с послом Египта Назихом Нагари. "В ходе встречи были подтверждены позиции сторон о заинтересованности расширения полетных программ между Россией и Египтом с целью развития воздушного авиасообщения и расширения туристических программ", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Также Россия и Египет намерены заключить соглашение о летной годности, оно будет способствовать развитию сотрудничества в области взаимных поставок авиатехники.

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