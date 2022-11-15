Министр: в Карачаево-Черкесии можно развивать все виды туризма

15 ноя. 15:12

Природа Карачаево-Черкесии дает возможность единовременно развивать все виды туризма, заявил министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев на пресс-конференции.

"В Карачаево-Черкесии переплетаются разные ландшафтные и климатические зоны. Именно эти уникальные природно-климатические условия позволяют нам единовременно развивать горнолыжный, лечебно-оздоровительный, научно-познавательный, историко-культурный, молодежный, экологический, экстремальный, событийный, деловой и другие виды туризма", - цитирует его ТАСС.

Министр отметил, что республика привлекает гостей известным еще с советских времен горнолыжным курортом "Домбай" - его рельефы официально входят в число красивейших мест России.

Глава Минтуризма добавил, что в последние годы в Карачаево-Черкесии развивается гастрономический туризм: туристам предлагают тематические туры и мастер-классы, а также ярмарки и выставки.

Для любителей активного отдыха создано множество пеших и автомобильных маршрутов, на которых можно посмотреть культурные и природные достопримечательности региона, в том числе зимой. "В зависимости от степени физической подготовки каждый может выбрать себе маршрут по душе. Водопады, озера, вершины гор - выбор разнообразен", - отметил Текеев.