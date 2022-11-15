Глава Центробанка: комиссии за проведение операций необходимо снижать

15 ноя. 14:50

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала в Госдуме, что комиссии за проведение операций нужно снижать.

"Действительно то, что называется транзакционными издержками, а по сути дела, затраты на проведение сделок достаточно высокие. Эквайринговые комиссии тоже высокие. Тему снижения транзакционных издержек надо решать", - заявила Набиуллина.

По ее словам, в Центробанке разрабатывают разные решения в платежной системе. Одним из них в будущем может стать использование цифрового рубля, тарифы на переводы которого, как ожидается, будут не выше, чем в Системе быстрых платежей (СБП).

Глава регулятора отметила, что регулирование эквайринговых комиссий не приводит к снижению цен для потребителей. "В конечном счете идет просто перераспределение прибыли между банками и торговыми компаниями. Это никак не отражается на ценах для конечного потребителя", - подчеркнула она.

Решить данную проблему поможет развитие конкуренции, полагают в Центробанке. СБП является одним из элементов этой конкуренции, уточнила Набиуллина.

"Нам нужно более активно продвигать эту систему для того, чтобы она стала удобной, чтобы был соответствующий клиентский путь, чтобы она активно использовалась, потому что она дешевле", - заключила она.