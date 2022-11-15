Городу в Дагестане вновь отказали в паспорте готовности к зиме

15 ноя. 14:30

Город Дагестанские Огни оказался единственным из 10 городов Дагестана, который не получил паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Представителям руководства остальных девяти городов паспорта готовности к отопительному периоду вручил первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц.

На подготовку объектов ЖКХ республики к зиме в 2022 году было направлено 1,3 млрд рублей.

Стоит добавить, что Дагестанские Огни и раньше получал паспорт готовности к отопительному периоду.