Турция надеется на 5 млн туристов из России

15 ноя. 14:18

Турция по итогам текущего года планирует принять значительно больше туристов из России, чем прогнозировалось, рассказал атташе по культуре и туризму посольства страны в РФ Илькер Озкан в Москве в рамках рабочей встречи зарубежных отельеров с российскими турагентствами, организованной туроператором Coral Travel.

По его словам, в минувшем году турпоток из России в Турцию достиг 4,6 млн человек.

"За 9 месяцев мы приняли 3,8 млн российских туристов и ожидаем до конца года больше 5 млн. Сейчас уже, по неофициальным данным, 4,5 млн - это очень хорошие новости. И мы знаем, что продажи туров идут очень хорошо", - цитирует дипломата "Интерфакс".

Озкан пояснил, что такой успех стал неожиданностью для всех. Турецкие отельеры рассчитывали на 3 млн россиян по итогам 2022 года. Ассоциация туроператоров России - 4 млн, сейчас же актуальный прогноз превышает 5 млн туристов. Предполагается, что в следующем году эта планка еще поднимется.

Атташе напомнил, что в 2019 году, до пандемии Covid-19, в Турции провели отдых рекордные 7 млн российских туристов, и выразил надежду, что, если авиасообщение восстановится полностью, этот рекорд может быть побит.

Озкан добавил, что турпоток в Турцию растет не только из России, но и других стран Европы, в частности, Германии.