Суровые морозы и метели нагрянут в Москву на этой неделе

15 ноя. 14:09

На этой неделе в столичном регионе образуются сугробы, прогнозируется метель, а также морозы до минус 14, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет Агентство городских новостей "Москва".

Предстоящей ночью в Москве и Подмосковье ожидается снегопад, к утру высота снежного покрова составит 5-7 см.

"В четверг снежок будет небольшой, но будет усиливаться ветер до 15 м/с, и при таком ветре и небольшом снеге во второй половине дня местами прогнозируется метель", - рассказал Вильфанд.

Ночью в четверг в Москве минус 5-7, по области - минус 5-10, днем в регионе будет около 5 градусов мороза.

В пятницу во второй половине дня начнется снегопад, который будет продолжаться до ночи на воскресенье. "Снега уже будет достаточно настолько, что высота его будет в основном не менее 10 см, а местами даже до 15 см, это уже серьезная заявка на зиму", - отметил специалист.

"До субботы включительно температура днем в Москве будет около минус 5 градусов, а в воскресенье нас ждут уже более серьезные морозы: до минус 9-14 градусов ночью, а днем - до минус 6", - предупредил синоптик.

Он добавил, что в воскресенье будет морозно и солнечно. Такой температурный режим соответствует третьей декаде декабря.

"Пока повышения температуры, которое привело бы к быстрому и явному таянию снега, не прогнозируется, но нужно понимать, что этот снег легкий и пушистый, он не плотный и может быстро "съесться", но есть вероятность того, что этот снег сохранится до весны. И если будет так, это достаточно раннее установление снежного покрова", - заключил Вильфанд.