Протокол о намерениях сотрудничества подписан между Шушой и тремя городами мира

Между Шушой и городами Андонг (Южная Корея), Куско (Перу), Коринф (Греция) подписан четырехсторонний протокол о намерениях сотрудничества. Об этом на своей странице в соцсети написал специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.
Церемония прошла в рамках 18-й Всемирной конференции Лиги исторических городов в Андонге.
Состоялись также двусторонние встречи с представителями муниципалитета Османгази города Бурса (Турция) и генсекретарем Лиги исторических городов, мэром Киото (Япония).