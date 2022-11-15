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Протокол о намерениях сотрудничества подписан между Шушой и тремя городами мира

Протокол о намерениях сотрудничества подписан между Шушой и тремя городами мира

Между Шушой и городами Андонг (Южная Корея), Куско (Перу), Коринф (Греция) подписан четырехсторонний протокол о намерениях сотрудничества. Об этом на своей странице в соцсети написал специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

Церемония прошла в рамках 18-й Всемирной конференции Лиги исторических городов в Андонге.

Состоялись также двусторонние встречи с представителями муниципалитета Османгази города Бурса (Турция) и генсекретарем Лиги исторических городов, мэром Киото (Япония).

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