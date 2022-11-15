Саммит G20 - первый шаг к украинскому урегулированию?

На встречу в Индонезии некоторые эксперты возлагают большие надежды. Впервые за год и впервые с начала СВО лидеры ведущих 20 стран собрались в одной точке планеты. Даже если Владимира Путина нет на Бали, все же присутствие главы МИД РФ Сергея Лаврова дает возможность для общения между противоборствующими сторонами в Украине.

Сама принимающая сторона Индонезия не ожидает прорыва. Президент Джоко Видодо выразил сомнения по поводу позитивного исхода саммита ввиду "крайне беспокойной" международной обстановки. Обеспокоенность условно нейтральных стран, как Индонезия, Индия, Китай и Саудовская Аравия в том, что мировые проблемы – бедность, пандемия, энергокризис и продовольственный дефицит – остаются в тени украинского конфликта.

Для России, США, стран НАТО и Турции приоритет – Украина. Поначалу Киев и его западные союзники добивались отстранения России от G20 и запрета на поездку на Бали для Владимира Путина. Однако с приближением саммита в западных СМИ начали появляться инсайды о том, что США толкают Владимира Зеленского на переговоры и компромисс, а Франция и Германия начали призывать Кремль к дипломатическому урегулированию. Если позиция США слышна из "утечек", то Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц говорят о дипломатии вслух.

Роль посредника в урегулировании на G20 взял себя Макрон. Он встретился с китайским президентом Си Цзиньпином и попросил того призвать Путина вернуться к переговорам. К поиску мира призывал, к слову, и премьер Индии Нарендра Моди. Затем француз встретился с Лавровым и подтвердил свой настрой продолжать контакты с Кремлем ради поиска путей решения украинского кризиса. Короткую встречу с российским министром провел и Шольц.

Россия открыта к контактам с Западом ради мира, но Лавров дал понять, что призывать к переговорам нужно не Москву, а Киев. "Они прекрасно знают, что тормозит этот процесс Украина, которая в том числе законодательно, указом Зеленского запретила вести переговоры с РФ. Вопрос этот не к нам. Так я, собственно, и сказал сегодня в ходе коротких бесед с президентом Макроном и канцлером Шольцем", - сказал Лавров журналистам.

Настрой Киева пока что крайне жесткий. Зеленский все еще желает исключить Россию из G20, называя клуб "Группой девятнадцати". Украинский лидер называет полный вывод российских войск условием переговоров. Он также требует от Москвы выплаты репараций и восстановление всего разрушенного в ходе СВО.

Контакты на G20 могут стать стартом для больших и серьезных переговоров по Украине с участием США, ЕС, России и, возможно, Китая с Турцией. На данном этапе Западу не удалось убедить Зеленского сесть за стол переговоров без предварительных условий. США и ЕС требуют от России дипломатии, но не могут добиться или не хотят снизить требования Киева.

По некоторым данным, к итоговому дню G20 совместное заявление об "осуждении войны в Украине", уже готово. Однако едва ли КНР, КСА и Индия его подпишут. Так что даже если Киев не пойдет на уступки, демонизировать и добиться международного осуждения России в "Большой двадцатке" Зеленскому не удастся.