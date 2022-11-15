Шольц: продолжу общаться с Путиным

15 ноя. 13:30

Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что продолжит контактировать с президентом России Владимиром Путиным.

"До начала конфликта мы с Путиным долго разговаривали в Москве. И с тех пор с определенной периодичностью созванивался. И буду это делать и далее. С моей стороны нет предубеждений против таких разговоров. Я считаю их важными", - цитирует его РИА Новости.

Отвечая на вопрос об изоляции России на "Большой двадцатке, Шольц отметил, что споры и дискуссии необходимы для дальнейшего развития ситуации в лучшую сторону.