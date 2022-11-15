Отопление впервые за 10 лет заработало в детской больнице в Кизляре

15 ноя. 13:30

В детской больнице в Кизляре впервые за последние 10 лет заработало отопление, рассказали в пресс-службе городской администрации.

"Впервые за 10 лет в детской больнице Кизляра наладили систему отопления. Все это время в детском лечебном учреждении полкорпуса не отапливалось", - цитирует ее представителя ТАСС.

Чиновник добавил, что несколько лет назад больницу ремонтировали, но некоторые корпуса по-прежнему не соответствуют современным требованиям.

Как отметила заведующая инфекционным отделением Фатима Магомаева, все с нетерпением ждут строительства новой больницы, в которой будет реанимационное отделение, участки под строительство уже готовятся.

"Очень надеемся, что она у нас в городе появится. Ведь к нам доставляют пациентов со всей северной зоны [Дагестана], и потому есть крайняя необходимость в новой детской больнице", - пояснила Магомаева.