Лавров встретился с Шольцем и Макроном

15 ноя. 13:04

Глава МИД РФ провел короткие беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем на саммите G20 на Бали.

Министр отметил, что президент Франции подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом России Владимиром Путиным с целью поиска договоренностей, "которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился".

"Они прекрасно знают, что тормозит процесс урегулирования Украина, которая в том числе законодательно, указом Зеленского запретила вести переговоры с РФ. Вопрос этот не к нам. Так я, собственно, и сказал сегодня в ходе коротких бесед с президентом Макроном и канцлером Шольцем", - цитирует Лаврова РИА Новости.