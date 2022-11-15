Арсан Адаев возглавил прокуратуру Чечни

15 ноя. 12:57

Новым прокурором Чеченской Республики назначен Арсан Адаев, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"В понедельник состоялось представление нового прокурора Чеченской Республики. Арсан Адаев далеко не новый человек в органах прокуратуры. Он с 2003 года работает в системе на различных должностях и имеет богатый опыт", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее этот пост занимал Шарпудди Абдул-Кадыров, который, по словам Кадырова, внес весомый вклад в возрождение органов прокуратуры в регионе, а также восстановил законность и правопорядок в Чечне.