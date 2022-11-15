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Арсан Адаев возглавил прокуратуру Чечни

Арсан Адаев возглавил прокуратуру Чечни

Новым прокурором Чеченской Республики назначен Арсан Адаев, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"В понедельник состоялось представление нового прокурора Чеченской Республики. Арсан Адаев далеко не новый человек в органах прокуратуры. Он с 2003 года работает в системе на различных должностях и имеет богатый опыт", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее этот пост занимал Шарпудди Абдул-Кадыров, который, по словам Кадырова, внес весомый вклад в возрождение органов прокуратуры в регионе, а также восстановил законность и правопорядок в Чечне.

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