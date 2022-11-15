Курорт "Архыз" откроет горнолыжный сезон в начале декабря

15 ноя. 12:59

Уже в первых числах декабря на карачаево-черкесском горнолыжном курорте "Архыз" откроется зимний сезон 2022-2023 годов, для этого нужна лишь соответствующая погода, - рассказал генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

"Пока погода на "Архызе" не сильно радует естественным снегом, но, благодаря искусственному оснежению, мы можем запустить горнолыжный сезон в начале декабря. ...Причем в этом году мы хотим запустить сразу два склона: северный и южный. И постараться к середине декабря обеспечить готовность всей горнолыжной инфраструктуры", - рассказал он, передает ТАСС.

Сейчас на курорте активно оснежают трассы: четыре - на северном склоне, две - в Романтике и одну - на Лунной поляне, с них и начнется горнолыжный сезон.

"Остальные трассы, по оптимистичным прогнозам, рассчитываем открыть к 20 декабря", - добавил Тимижев.