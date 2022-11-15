Власти СКФО смогли нарастить туристический поток в регион

15 ноя. 12:35

Турпоток в Дагестан и Северную Осетию за 9 месяцев текущего года вырос почти на треть, - сообщил замполпреда президента РФ в СКФО Владимир Надыкто.

"Мы видим отличную динамику развития курортного потенциала наших северокавказских регионов, в частности, за девять месяцев турпоток только по Дагестану вырос почти на 35%, почти на 33% - в Северной Осетии, 27% показала Чечня, 21% - Ставрополье. Остальные субъекты точно также растут, прирастают. Мы видим качественную, активную и проактивную работу региональных органов власти, органов местного самоуправления, институтов развития", - поведал Надыкто, передает ТАСС.

Прирост числа отдыхающих в регионах СКФО сохранится, поскольку помимо горнолыжного и бальнеологического направлений, в округе около 170 санаториев принимают на лечение граждан из РФ и других стран.

"У наших санаториев инвестиционная привлекательность сохранится на десятилетия, и мы будем ее реализовать", - добавил он.