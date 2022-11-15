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Устоит ли мировая экономика перед угрозой рецессии?

Елизавета Перелыгина, специально для "Вестника Кавказа"
Устоит ли мировая экономика перед угрозой рецессии?

Едва мир начал оправляться от коронавируса, как на смену пандемии пришел новый тревожащий фактор - риски, связанные с геополитической ситуацией. Выдержит ли и без того ослабевшая мировая экономика новое испытание?

Предупреждение об опасности прозвучало сегодня на саммите Группы двадцати (G20) на Бали - его озвучил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы должны содействовать более стойкому глобальному развитию. Экономическая глобализация сталкивается со встречным ветром, мировая экономика сталкивается с угрозой рецессии. Всем приходится нелегко, а развивающиеся страны первыми оказываются под ударом", - цитирует его китайское Центральное телевидение.

По словам политика, планете предстоит справиться с самыми резкими за сто лет переменами: пандемия Covid-19 затягивается, геополитическая ситуация становится более напряженной, и мировая экономика слабеет.

Можно ли было избежать такого развития событий? Профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" РАНХиГС Юрий Юденков напомнил, что Китай, а также Россия и некоторые страны Европы еще весной предупреждали об опасности мирового кризиса, однако Запад был беспечен: например, руководитель МВФ Кристалина Георгиева уверяла, что никакой рецессии, тем более мировой, не будет. Эксперт согласился с лидером КНР и в том, что кризис коснется прежде всего развивающихся и слабо развитых стран - в силу недостатка продовольствия и энергоресурсов.

Говоря о глубине падения, Юденков отметил, что в Эстонии, по данным СМИ, инфляция составляет 22%, в ряде европейских стран - около 10%, в США - подбирается к 8%. "Соответственно, если мультиплицировать этот эффект на другие экономики, которые завязаны и на Америку, и на Европу, то падение может быть достаточно существенным, так как развивающиеся экономики не успевают реагировать на дорожающие внешние поставляемые товары. Например, страна покупала некие полуфабрикаты за 100 единиц, в Европе они подорожали на 10%, и покупать их придется уже за 110. На готовый продукт, сделанный из полуфабрикатов, инфляция составит еще 10%, и в итоге он будет стоить больше 120", - пояснил он.

То есть, инфляция переносится из развитых экономик в развивающиеся, а какое именно там будет падение, сможет ли переварить эта экономика такую инфляцию, - вопрос каждой отдельной страны. В России падение ВВП ожидается в районе 4-5%, но у нас более или менее устойчивая экономика. А теперь этот негативный эффект переносится на тех, кто завязан на нас, или на Америку, или на Европу. Так что стоит ожидать падения в районе 10%, а если подключится эффект домино, то и больше", - предупредил профессор кафедры РАНХиГС.

Как можно остановить кризис? "Тут все банально - богатые должны помогать бедным. Это основная задача всех структур, которые были созданы под эгидой США, в том числе Всемирного банка, Мирового банка реконструкции и развития, МВФ - поддерживать слабых, договариваться с сильными и проецировать все эти факторы - продовольствие, энергоносители, логистику - в уменьшенном масштабе на развивающиеся экономики. Есть давно определенные, выработанные человечеством процедуры, как поступать в кризисных ситуациях, а сейчас они нарушены", - констатировал Юрий Юденков.

Сам Си Цзиньпин, поставив вопрос ребром, представил свое понимание того, как можно не допустить катастрофы: по его словам, перед лицом текущих вызовов все страны должны выступать за мир, развитие и взаимовыгодное сотрудничество, за сплоченность, а не разделение, а также за сотрудничество, а не конфронтацию.

Золотые слова - пожалуй, к ним можно только присоединиться.

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