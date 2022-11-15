Устоит ли мировая экономика перед угрозой рецессии?

Едва мир начал оправляться от коронавируса, как на смену пандемии пришел новый тревожащий фактор - риски, связанные с геополитической ситуацией. Выдержит ли и без того ослабевшая мировая экономика новое испытание?

Предупреждение об опасности прозвучало сегодня на саммите Группы двадцати (G20) на Бали - его озвучил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы должны содействовать более стойкому глобальному развитию. Экономическая глобализация сталкивается со встречным ветром, мировая экономика сталкивается с угрозой рецессии. Всем приходится нелегко, а развивающиеся страны первыми оказываются под ударом", - цитирует его китайское Центральное телевидение.

По словам политика, планете предстоит справиться с самыми резкими за сто лет переменами: пандемия Covid-19 затягивается, геополитическая ситуация становится более напряженной, и мировая экономика слабеет.

Можно ли было избежать такого развития событий? Профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" РАНХиГС Юрий Юденков напомнил, что Китай, а также Россия и некоторые страны Европы еще весной предупреждали об опасности мирового кризиса, однако Запад был беспечен: например, руководитель МВФ Кристалина Георгиева уверяла, что никакой рецессии, тем более мировой, не будет. Эксперт согласился с лидером КНР и в том, что кризис коснется прежде всего развивающихся и слабо развитых стран - в силу недостатка продовольствия и энергоресурсов.

Говоря о глубине падения, Юденков отметил, что в Эстонии, по данным СМИ, инфляция составляет 22%, в ряде европейских стран - около 10%, в США - подбирается к 8%. "Соответственно, если мультиплицировать этот эффект на другие экономики, которые завязаны и на Америку, и на Европу, то падение может быть достаточно существенным, так как развивающиеся экономики не успевают реагировать на дорожающие внешние поставляемые товары. Например, страна покупала некие полуфабрикаты за 100 единиц, в Европе они подорожали на 10%, и покупать их придется уже за 110. На готовый продукт, сделанный из полуфабрикатов, инфляция составит еще 10%, и в итоге он будет стоить больше 120", - пояснил он.

То есть, инфляция переносится из развитых экономик в развивающиеся, а какое именно там будет падение, сможет ли переварить эта экономика такую инфляцию, - вопрос каждой отдельной страны. В России падение ВВП ожидается в районе 4-5%, но у нас более или менее устойчивая экономика. А теперь этот негативный эффект переносится на тех, кто завязан на нас, или на Америку, или на Европу. Так что стоит ожидать падения в районе 10%, а если подключится эффект домино, то и больше", - предупредил профессор кафедры РАНХиГС.

Как можно остановить кризис? "Тут все банально - богатые должны помогать бедным. Это основная задача всех структур, которые были созданы под эгидой США, в том числе Всемирного банка, Мирового банка реконструкции и развития, МВФ - поддерживать слабых, договариваться с сильными и проецировать все эти факторы - продовольствие, энергоносители, логистику - в уменьшенном масштабе на развивающиеся экономики. Есть давно определенные, выработанные человечеством процедуры, как поступать в кризисных ситуациях, а сейчас они нарушены", - констатировал Юрий Юденков.

Сам Си Цзиньпин, поставив вопрос ребром, представил свое понимание того, как можно не допустить катастрофы: по его словам, перед лицом текущих вызовов все страны должны выступать за мир, развитие и взаимовыгодное сотрудничество, за сплоченность, а не разделение, а также за сотрудничество, а не конфронтацию.

Золотые слова - пожалуй, к ним можно только присоединиться.