Эрдоган и Байден встретились на Бали

15 ноя. 12:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита G20 на Бали провел встречу с американским коллегой Джо Байденом.

Переговоры глав государств проходили в закрытом для прессы режиме в гостинице Apurva Kempinski.

На также обсуждениях присутствовали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати и министр нацобороны Хулуси Акар.

Лидеры двух стран на встрече согласились в том, что зерновая сделка имеет решающее значение для продовольственной безопасности и она должна быть продолжена.

"Байден выразил признательность Эрдогану за его усилия по возобновлению зерновой сделки, которая, как они оба согласились, чрезвычайно важна для улучшения глобальной продовольственной безопасности и должна быть продолжена", - сказано в релизе Белого дома.

Кроме того, президент США выразил соболезнования Эрдогану в связи с воскресным терактом в Стамбуле и дал понять, что "мы поддерживаем нашего союзника по НАТО".

Стоит отметить, что после переговоров с Байденом турецкий лидер встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.