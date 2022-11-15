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По донским дорогам все же пойдут электробусы

По донским дорогам все же пойдут электробусы

Донские власти начали работу по созданию условий для запуска электробусов в городах области, - сообщил в эфире телепрограммы "О главном" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Электробусы у нас точно появятся. Можно говорить о таких городах, как Ростов, Таганрог, Волгодонск, и других. Мы подписали соглашение о создании условий для зарядки электробусов, не так давно мы говорили об этом в Беларуси, там такой транспорт уже есть. При должном уровне подготовки электротранспорт сможет ходить не только в наших городах, но и по нашим дорогам", - отметил Василий Голубев, передает "АиФ-Ростов".

Городами с успешной эксплуатацией электробусов Голубев назвал Москву и Санкт-Петербург.

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