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Мехрибан Алиева отказалась от звания посла доброй воли ЮНЕСКО

Мехрибан Алиева отказалась от звания посла доброй воли ЮНЕСКО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева направила гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле письмо, в котором сообщает о прекращении своей деятельности в качестве посла доброй воли Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом в понедельник проинформировала Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО. Мехрибан Алиева была послом доброй воли ЮНЕСКО с 2004 года.

В письме подчеркнута значимость многочисленных совместных проектов с ЮНЕСКО в областях развития сотрудничества между Азербайджаном и организацией, продвижения ценностей и принципов ЮНЕСКО. Отмечены Рамочное соглашение, подписанное в 2013 году, Фонд доверия Азербайджан-ЮНЕСКО, поддержка проектов в рамках сохранения культурного наследия, образования девочек, гендерного равенства.

Также в письме говорится о политике и вандализме Армении в отношении культурного наследия и исторических памятников Азербайджана за период почти 30-летней оккупации. Подчеркнуто, что учитывая активное вовлечение и особую роль Первого вице-президента на нынешнем этапе, в период после освобождения в результате Отечественной войны азербайджанских территорий от длительной оккупации, в работу по масштабному восстановлению и возрождению региона, выполнение обязанностей посла доброй воли ЮНЕСКО вне рамок ее возможностей.

Выражена надежда, что в ближайшее время будет организована миссия ЮНЕСКО на освобожденные от оккупации территории с целью оценки ущерба, нанесенного культурному наследию Азербайджана в результате армянской оккупации.

Азербайджан и впредь будет придерживаться фундаментальных принципов ЮНЕСКО, способствовать развитию сотрудничества с организацией, подчеркивается в письме к гендиректору организации.

Ранее МИД республики заявил, что ЮНЕСКО не направляет свою миссию в Карабах, несмотря на приглашение Баку. "Несмотря на то, что Баку пригласил миссию ЮНЕСКО в регион после освобождения своих территорий, из-за деструктивной позиции Армении визит до сих пор не состоялся", - говорится в заявлении министерства.

 

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