В Германии захотели делить останки советских солдат по национальному признаку

15 ноя. 11:51

Немецкая комиссия по военным захоронениям Гамбурга выступила за начало дифференциации советских солдат на русских, украинцев и т.д., пишет издание Zeit.

Как заявил управляющий директор региональной ассоциации Кристиан Любке, инициатива может коснуться захоронений советских военных в Гамбурге, где похоронено около 1,4 тыс участников Великой Отечественной войны. При этом немецкая сторона уже пожаловалась на трудности в разделении.

"В немецких документах, а также в документах западных союзников национальность обычно указывается только как "русский" или "советский". Также солдаты могут быть казахами, прибалтами или белорусами. Такое указание, как место рождения Киев, может свидетельствовать об украинском происхождении", - сообщает газета.