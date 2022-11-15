Журналистов, пишущих о Северном Кавказе, ждут в Минводах на мастер-класс

15 ноя. 11:37

В Минеральных Водах Ставропольского края 17-18 ноября будет проходить мастер-класс на тему "Журналистика в цифровую эпоху" для журналистов, пишущих о Северном Кавказе.

Организатором выступает ТАСС при поддержке министерства экономического развития РФ. В первый день ожидаются выступления заместитель директора по цифровому развитию ТАСС Маргариты Головиной, digital-директора радио "Вера" Анастасии Лобады, директора по маркетингу Adindex Татьяны Эшназаровой.

Слушателей 18 ноября ждут выступления юрисконсультов управления по вопросам СМИ, рекламы и деятельности в сети интернет ТАСС Варвары Кузнецовой и Анны Лаптиакру, замглавреда радио "Комсомольская правда" Дмитрия Белецкого и других.