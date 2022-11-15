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Дагестанец стал лучшим производителем меда в России

Дагестанец стал лучшим производителем меда в России

Дагестанский пчеловод Магомед-Косум Салимов стал победителем конкурса "Лучший мед России - 2022", который прошел в Кемерове. Ему вручили диплом за первое место в категории "Мед сотовый".

Конкурс организовали Союз пчеловодов России,  Гильдия медовых сомелье, Кузбасский музей меда, посчитавшие главными критериями конкурса экологичность, упаковку естественными материалами и вкусовые качества.

Стоит отметить, что Магомед-Косум является неоднократным победителем всероссийских и международных конкурсов лучшего меда.

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