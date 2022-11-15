Дагестанец стал лучшим производителем меда в России

15 ноя. 11:36

Дагестанский пчеловод Магомед-Косум Салимов стал победителем конкурса "Лучший мед России - 2022", который прошел в Кемерове. Ему вручили диплом за первое место в категории "Мед сотовый".

Конкурс организовали Союз пчеловодов России, Гильдия медовых сомелье, Кузбасский музей меда, посчитавшие главными критериями конкурса экологичность, упаковку естественными материалами и вкусовые качества.

Стоит отметить, что Магомед-Косум является неоднократным победителем всероссийских и международных конкурсов лучшего меда.